Brescia, ag. Cistana: "Piace a tante squadre. Coda? Arriverà in doppia cifra"

In diretta a Radio Punto Nuovo Sport Show, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Beppe Galli, agente di Massimo Coda e Andrea Cistana. Queste le sue parole: “Coda è un giocatore che gioca per la squadra, e che anche anche in questa stagione andrà in doppia cifra. Se fa 30 partite io sono convinto che 10-11 gol li farà sicuramente.



Napoli su Cistana? Penso che lui sia un giocatore che può piacere a tutti.”