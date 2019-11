Brescia, ag. Cistana: "Sta facendo bene, ci sono diverse squadre su di lui"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giuseppe Galli, agente di Andrea Cistana: “La convocazione di Cistana è un premio per il ragazzo, sta facendo bene in questo inizio di campionato ed è una grande soddisfazione. I tempi sono cambiati, prima si considerava maturo un calciatore a 30 anni.

Grandi squadre su Cistana? Diverse squadre importanti lo stanno seguendo, ma il Brescia ha un grande presidente e ha un’alta considerazione del giocatore. È un giocatore che ha ancora il 60% di crescita, rendiamoci conto di dove possa arrivare".