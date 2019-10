Brescia, Cellino esagera: "Tonali vale 300mln, ma perché non voglio venderlo"

Massimo Cellino, presidente del Brescia, blinda Sandro Tonali, il talento classe 2000 che piace a tanti club. Nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport ha dichiarato: "L'agente e i genitori l’altro giorno mi chiedevano di questa quotazione da 50 milioni. Ho risposto che per me vale 300, vale a dire che non voglio venderlo. Non ho mai avuto un giocatore così forte. E dire che si sacrifica per tutti. In Italia lo vogliano tutte le big. Dall’estero Atletico Madrid, Psg e City sono in pressing. Ma per me è meglio che resti protagonista a Brescia" le sue parole.