Broja erede di Osimhen? Da Milano: "Solo rumors, anche il Milan fece un sondaggio"

Daniele Longo, giornalista di Calciomercato.com, ha parlato del mercato del Napoli ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Kvaratskhelia è un giocatore molto giovane e di grandissimo talento, diverse società lo attenzionavano. In Italia c’era anche il Sassuolo e in passato il Milan, all’estero c’era un’opera di scouting molto lunga da parte del Borussia Dortmund. Il Napoli ha messo la freccia e l’ha bloccato, operazione virtualmente chiusa, mancano solo le visite e la firma. Si legherà al Napoli con un contratto di 5 anni a circa 1.5mln a stagione, è un’operazione da circa 10 milioni di euro. Ripeto ne parlano tutti, scout italiani ed esteri, il Napoli ha fatto un grandissimo colpo per il presente e soprattutto per il futuro.

Broja può interessare al Napoli in caso di addio di Osimhen? E’ un attaccante davvero molto interessante, che ha forza fisica e strappi. E’ più forte fisicamente di Osimhen anche se meno rapido. Credo che sicuramente è inserito nella lista del Napoli, ma non sarà facile portarlo via dal Chelsea, ha una valutazione molto elevata. Mi risulta che prima di andar su Origi anche il Milan aveva fatto più di un sondaggio per questo ragazzo, tante squadre sono interessate a quest’attaccante albanese. Per ora ci sono solo rumors, però se il Napoli dovesse decidere di andare su questo giocatore farebbe un grandissimo colpo”.