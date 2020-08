Brovarone: "Milenkovic? Il Napoli e il Milan lo vogliono"

L'intermediario Bernardo Vitale Brovarone ha analizzato ai microfoni di FirenzeViola.it i principali temi di mercato in casa Fiorentina. Tra i pezzi pregiati della compagina cigliata anche il centrale difensivo Nikola Milenkovic: "Come andrà a finire col difensore serbo? "Ci sono molte richieste, penso che non rinnoverà il contratto e questa è la sua vera arma perché in tal caso la Fiorentina lo dovrà vendere per forza adesso, risultando prigioniera. Per me verrà fuori un discorso di cifre, che comunque saranno centrate visto che tanto c'è di mezzo Ramadani. Il Milan e il Napoli lo vogliono, ma si possono aprire tante altre situazioni. Mi viene da pensare alla stessa Juventus...".