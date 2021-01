Bucchioni: "Juve vuole tamponare emergenza in attacco con Llorente"

Fernando Lllorente ed un futuro che potrebbe essere alla Juve Lo afferma Enzo Bucchioni, che su Tuttomercatoweb scrive: "Ma il buco più evidente nell’organico della Juve è un attaccante, un vice-Morata. E su questo Paratici si sta muovendo. Scamacca era un obiettivo forte, ora un po’ meno. Il Sassuolo continua a valutare il ragazzo una cifra che supera i venti milioni, giudicata eccessiva. C’è poi il Genoa che non vorrebbe mollarlo e chiede qualcosa in cambio. Un giro complicato che forse è già stato abbandonato. E allora?

L’idea è quella di “tamponare” per sei mesi con un ex come Llorente in uscita dal Napoli o Pellè di ritorno dalla Cina in attesa di un ingaggio. Le perplessità restano. Nel frattempo la Juve prosegue l’evidente politica dei giovani, sta scandagliando il mercato alla ricerca dei giocatori più interessanti dal duemila in poi e nelle ultime ore ha ingaggiato il terzino belga Liberato Cacace dal St Truiden e l’attaccante Lungoyi dal Lugano. Entrambi sono proprio del duemila e sembrano destinati all’Under 23.