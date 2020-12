Bucchioni: "L'Inter lavora per Milik a gennaio, ma il polacco forse ha accordo sottobanco con la Juve"

Arek Milik e l'Inter: pista che può diventare calda nel mercato di gennaio. Lo afferma Enzo Bucchioni, che su Tuttomercatoweb scrive: "Difficile arrivare a Giroud, si lavora su Milik che il Napoli è pronto a cedere per meno di venti milioni per non perderlo a zero. Ma il polacco aspetta, forse sottobanco ha già un accordo con qualche società (la Juve?), ma la pista resta aperta".

"Sul fronte Napoli non ci sono urgenze di mercato, Gattuso ha una rosa vasta con molte soluzioni. La prima cosa da fare è rinnovare il contratto proprio con l’allenatore, in scadenza a giugno. Siamo alla stretta finale, almeno dice Giuntoli. In pratica, mancherebbero soltanto gli ok degli avvocati che stanno guardando la bozza finale, l’accordo forse già la prossima settimana, sicuramente prima di Natale".