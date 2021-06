Bucchioni: "Lozano potrebbe andare al Real, ma il vero obiettivo di Ancelotti è un altro"

Nel suo editoriale per TMW il giornalista Enzo Bucchioni parla così di Spalletti: "Dopo due anni di stop ha in mente tante cose, anche tattiche. Il Napoli ha una buona rosa, ma qualche rinnovamento ci sarà. Lozano potrebbe partire con plusvalenza, è uno dei nomi di Ancelotti che però ha in mente soprattutto Kalidou Koulibaly. Il gigantesco centrale potrebbe portare denaro fresco a Adl che deve rinnovare con Insigne. E questo è un altro tema: rinnova o saluta? Ma attenzione anche a Fabian Ruiz rilanciato alla grande da Gattuso".