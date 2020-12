Bucchioni su Milik-Juve a gennaio: "Ecco quanto vuole ADL"

Arek Milik e la Juve: pista che può diventare calda nel mercato di gennaio solo se il Napoli abbasserà le pretese. Lo afferma Enzo Bucchioni, che su Tuttomercatoweb scrive: "Per l’attacco gli occhi sono sempre puntati su Milik, ma De Laurentiis non scende (per ora) dalla richiesta di 15 milioni giudicati eccessivi da tutti visto che il giocatore si libera a giugno. L’accordo con il giocatore c’è già, sembra da un pezzo e il Napoli dovrebbe saperlo. Attenzione anche a Pavoletti, 32 anni, che potrebbe rientrare anche nel discorso-prestito di Raynolds. Nel mirino restano Giroud, Llorente, ma pure Depay in scadenza con il Lione che interessa molte società. Ultimo nome che circola il francese Odsonne Edouard, 22 anni, strutturato goleador del Celtic che a Paratici non dispiacerebbe. Valore quindici milioni trattabili, almeno così pare. E’ da Juve? Vallo a sapere.