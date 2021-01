Bucchioni su Milik-Juve: "Quello al Marsiglia un parcheggio intelligente? In estate avremo le risposte"

Arek Milik ed un futuro che potrebbe essere comunque alla Juventus. Lo afferma Enzo Bucchioni, che su Tuttomercatoweb scrive: "Tornando all’attaccante, è finito un altro tormentone: Milik. Ieri il giocatore era già a Marsiglia, ha scelto la maglia numero 19, tutto fatto con il Napoli per il prestito con obbligo di riscatto a una cifra finale che sarà molto vicina ai dodici milioni. De Laurentiis ha evitato la beffa del parametro zero, il giocatore torna a giocare per andare all’Europeo, ma qualcosa continua a non quadrare. Tornano alla mente i grandi rifiuti di Milik, anche il no ai cinque milioni di ingaggio offerti dalla Roma l’estate scorsa e non solo. Perché oggi ha scelto il Marsiglia?

Chi pensava aspettasse la Juve per l’estate prossima (compreso chi vi scrive) non è stato buon profeta, ma viste le ambizioni del giocatore, pensare che questo trasferimento possa davvero essere definitivo per il futuro di Milik mi sembra eccessivo. Un parcheggio intelligente? Chissà. Avremo risposte l’estate prossima.