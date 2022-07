C'è anche Orsolini per l'attacco: è tra i nomi tenuti in considerazione se va via Politano

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel Bologna che ieri ha raggiunto il Trentino c’era anche Matteo Angeli, classe 2002, difensore, ultimo acquisto dopo quello di Lykogiannis: si tratta di un centrale che nella passata stagione ha realizzato addirittura 7 gol (capocannoniere dell’Imolese) in 31 presenze. Tipo quotato, che poi verrà guardato, valutato e si deciderà se mandarlo in prestito o tenerlo in rosa.

Ilicic può innescare il domino.

Nel frattempo - sottolinea La Gazzetta dello Sport - va avanti la questione legata a Ilicic e anche l’idea-Rovella (in prestito dalla Juve) non è un’ipotesi da scartare. Per Ilicic, il capo dell’area tecnica Sartori lavora costantemente con agente del giocatore e Atalanta per capire la formula più consona, quella che lo porterebbe in prestito con emolumenti (e diritto di riscatto) legati alle presenze. Chiaro che l’arrivo dello sloveno – fortemente caldeggiato da Mihajlovic – metterebbe nel pensatoio Orsolini, per il quale potrebbero aprirsi le porte di Sassuolo e Napoli nel caso in cui Berardi e Politano verranno ceduti.