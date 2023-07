C'è anche un'alternativa low-cost per la difesa: il Napoli guarda in Inghilterra

Tra i tanti profili valutati dal Napoli per il dopo Kim ci sarebbe anche quello di Armel Bella-Kotchap, 21 anni, in forza al Southampton

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Tra i tanti profili valutati dal Napoli per il dopo Kim ci sarebbe anche quello di Armel Bella-Kotchap, 21 anni, in forza al Southampton. A scriverlo è Il Mattino, secondo cui però il centrale tedesco sarebbe soltanto un'alternativa low-cost e non una prima scelta, alla luce della sua poca esperienza.