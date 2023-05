C'è già un big confermato per la prossima stagione

TuttoNapoli.net

Come scrive il quotidiano Repubblica oggi in edicola, la festa di domenica al Maradona rischia di essere a questo punto un po’ agrodolce e sarà il passo di addio anche per qualche giocatore. Ma non per il portiere Alex Meret, che sarà tra i confermati per la prossima stagione. È invece a rischio Kim Min-Jae, messo da tempo nel mirino dagli inglesi del Manchester United.