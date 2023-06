C'è il via libera per Giuntoli alla Juve: il ds rinuncia ai bonus per liberarsi dal Napoli

Nuovi aggiornamenti in merito alla situazione di Cristiano Giuntoli e alla sua risoluzione del contratto col Napoli.

Nuovi aggiornamenti in merito alla situazione di Cristiano Giuntoli e alla sua risoluzione del contratto col Napoli. Dopo le indiscrezioni di stamattina riguardanti un accordo imminente con Aurelio De Laurentiis, emergono i dettagli circa l'accordo fra le parti: nello specifico, come raccolto da TMW, il direttore sportivo per facilitare l'uscita dal club azzurro ha rinunciato a dei bonus presenti nel suo contratto. Da qui la stretta di mano col patron del Napoli e il conseguente via libera per la Juventus, con la giornata di domani che sarà quella giusta per muovere i primi passi da dirigente bianconero.