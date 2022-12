C'è un nome per sostituire Demme, ma Giuntoli può prendere un'altra decisione

Il ds Giuntoli studia un eventuale profilo da prendere in prestito per sostituire nel caso Demme

Il ds Giuntoli studia un eventuale profilo da prendere in prestito per sostituire nel caso Demme, ma non è escluso che alla fine il Napoli scelga di non colmare la casella. Un centrocampista che piace moltissimo, in realtà, c'è: Azzedine Ounahi dell'Angers, 22 anni, protagonista di un Mondiale super con il Marocco, ma lo status di extracomunitario impedisce l'affondo. Lo scrive il Corriere dello Sport.