Cabral dice addio alla Fiorentina: è fatta per il passaggio al Benfica, tutte le cifre

© foto di www.imagephotoagency.it

Da una parte Lucas Beltran e Mbala Nzola che si avvicinano, dall'altra Arthur Cabral ad un passo dall'addio. In casa Fiorentina bolle il mercato e, secondo quanto raccolto da TMW, è quello del brasiliano il nome più caldo in uscita.

Cabral verso il Benfica. Il Benfica in queste ultime ore ha accettato la proposta del Paris Saint-Germain per Gonçalo Ramos, che - salvo colpi di scena - si trasferirà a Parigi in prestito oneroso con obbligo d'acquisto fissato a 65 milioni più 15 di bonus. Il club portoghese riceverà subito una prima "rata" di 20 milioni di euro, che nelle idee di Rui Costa servirà proprio per prendere il sostituto del classe 2001. E in questo senso - rispetto a qualche ora fa - va registrato la forte accelerazione per Cabral della Fiorentina.

Ai saluti. Sembra davvero ormai fatta, dunque, per il passaggio di Cabral al Benfica. La Fiorentina incasserà dall'operazione 20 milioni più 5 di bonus. L'avventura dell'attaccante in viola - ormai quasi conclusa - termina con uno score di 17 gol in 47 presenze nella passata stagione.