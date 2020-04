Caccia a un nuovo terzino sinistro: ballottaggio tra due profili

Oltre all'attaccante, con Milik in partenza, il Napoli ha bisogno di rinforzare le corsie esterne in vista della prossima stagione. Sulla sinistra sono due i nomi in ballo. Piace Borna Barisic, 27 anni, esterno mancino dei Rangers Glasgow, nazionalità croata, ma anche Kostas Tsimikas (24) dell’Olympiakos, uno dei perni difensivi della nazionale ellenica. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che la valutazione di Barisic si aggira sugli 8 milioni di euro, per Tsimikas invece De Laurentiis avrebbe offerto 8 milioni più 2 di bonus. L’Olympiakos ne vorrebbe invece 10 subito.