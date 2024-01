Caccia al difensore: offerta per Theate senza risposta, il Napoli si guarda intorno

Alla ricerca di un difensore centrale, gli uomini-mercato del Napoli hanno presentato diverse opzioni

TuttoNapoli.net

Alla ricerca di un difensore centrale, gli uomini-mercato del Napoli hanno presentato diverse opzioni e in cima alla lista delle preferenze, stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport oggi in edicola, c'è Arthur Theate, ex Bologna e quindi già conoscitore della Serie A, oggi al Rennes.

"Il Napoli ha presentato un’offerta al Rennes per dare un senso ai discorsi dei giorni scorsi su Arthur Theate (23): in attesa della risposta, Adl ha lasciato che i suoi uomini si guardassero intorno", si legge sul quotidiano.