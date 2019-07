Cadena Ser - James-Napoli, Florentino stufo della situazione: ora chiede 50 mln

Dalla Spagna arrivano continue indiscrezioni riguardanti il caso James Rodriguez. L'ultima è stata lanciata dall'emitette radiofonica Cadena Ser, secondo la quale il presidente Florentino Perez si sarebbe stufato per una situazione che non si sblocca, ed ora chiederebbe non più 42 milioni per il gioiello colombiano, bensì 50. Al momento, dunque, l'Atletico Madrid - secondo quanto riferisce Cadena Ser - potrebbe prendere vantaggio per la corsa al talento colombiano. Gli spagnoli hanno bisogno di chiudere l'operazione Pogba, ed ecco perchè è necessario incassare soldi il prima possibile.