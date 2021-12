Cagliari a caccia di una punta: anche Petagna nel mirino, ma Spalletti in estate fu chiaro

Il Cagliari in vista del mercato di gennaio andrà in contro ad una mezza rivoluzione della rosa per cercare di regalare a Walter Mazzarri interpreti più congeniali alla sua filosofia di calcio. In questo senso, secondo Tuttosport, non sono da escludere colpi in attacco con due giocatori in cima alla lista dei desideri: uno è Kevin Lasagna, centravanti che potrebbe lasciare l'Hellas Verona.

Si guarda anche in casa Napoli.

L'altro è Andrea Petagna, attaccante del Napoli per il quale però già la scorsa estate Luciano Spalletti si era fortemente opposto alla sua partenza. In campionato con la maglia azzurra Petagna ha collezionato 16 presenze e 1 gol, mentre per Lasagna sono 13 i gettoni col club scaligero con un gol all'attivo.