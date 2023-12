Cagliari-Empoli, formazioni ufficiali: out Ismaijli e Baldanzi

Sfida salvezza in Sardegna per chiudere il 2023. Il Cagliari ospita l'Empoli, con i padroni di casa che vantano appena un punto di vantaggio sui toscani

Sfida salvezza in Sardegna per chiudere il 2023. Il Cagliari ospita l'Empoli, con i padroni di casa che vantano appena un punto di vantaggio sui toscani. Al momento, peraltro, entrambe le formazioni occupano zone rosse della classifica, rispettivamente la terzultima e la penultima. Quelli in palio sono punti decisamente pesanti.

Tante sorprese. Sia Ranieri che Andreazzoli non lesinano novità: nel Cagliari c'è Sulemana alle spalle di Lapadula e Pavoletti, con Viola, Prati e Deiola in mezzo. Nell'Empoli restano fuori Ismaijli e Baldanzi, da capire se sarà Maldini o Kovalenko ad agire in supporto a Caputo e Cambiaghi nel settore offensivo. Di seguito le formazioni ufficiali della gara.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Azzi; Viola, Prati, Deiola; Sulemana; Lapadula, Pavoletti. Allenatore: Ranieri.

EMPOLI (4-3-3): Caprile; Ebuehi, Walukiewcz, Luperto, Cacace; Grassi, Kovalenko, Maleh; Maldini, Caputo, Cambiaghi. Allenatore: Andreazzoli