Cagliari, Nandez in bilico: le richieste di Giulini bloccano la cessione

© foto di Luca Di Leonardo

Un futuro tutto da scrivere per il Cagliari che ripartirà dalla Serie B. Secondo quanto riportato da L'Unione Sarda, i rossoblù avrebbero blindato Marko Rog visto che la Sampdoria non sarebbe convinta dell'investimento da 6 milioni di euro. In bilico Nahitan Nandez, al momento le richieste del presidente Giulini per il centrocampista accostato anche al Napoli - circa 15 milioni di euro - bloccano le varie pretendenti.