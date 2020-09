Cagliari, smentite su Nandez al Napoli: Giulini blinda il centrocampista

(ANSA) - CAGLIARI, 09 SET - Due nuovi rinforzi per il Cagliari. Domani l'annuncio di Sottil, esterno destro della Fiorentina e dell'under 21. E poi un giovane esterno sinistro che il Cagliari "tiene nascosto", forse scottato dal mancato arrivo di Czyborra. Il club rossoblù lo sta seguendo e valutando: presto potrebbe essere messo a disposizione del mister Di Francesco. È stato il presidente Tommaso Giulini a fare il punto sul mercato del Cagliari all'uscita dell'assemblea di Lega a Milano. Patron sempre interessato a Nainggolan. Il centrocampista - ha ribadito Giulini - vuole assolutamente il Cagliari. Ma bisogna trovare la formula giusta perchè il club non può permettersi spese folli per l'acquisto definitivo del cartellino. Lo stesso presidente ha anche rimarcato che però Nainggolan, da buon professionista, potrebbe essere stimolato dalla voglia di far vedere all'Inter di non essere inferiore agli altri centrocampisti nerazzurri. Giulini blinda anche Pavoletti. E lo ha detto molto chiaramente: non è in vendita. Ha spiegato che con lui in campo il Cagliari avrebbe avuto una posizione di classifica migliore nello scorso campionato. E che intende godersi il bomber per la prossima stagione. Smentita la possibile cessione di Nandez al Napoli. Giulini ha assicurato che cercherà di tenere in Sardegna i giocatori più forti dal momento che è assolutamente soddisfatto di centrocampo e attacco. Elogi al lavoro di Di Francesco: Giulini contento di quanto ha visto finora. (ANSA).