Cairo: "Se il club che deve cedere non compra, gli acquisti possono saltare. Lozano per liberare Verdi? Parlo in generale... "

"Verdi? A me non piace parlare di giocatori di altre squadre, quando si è parlato dei nostri mi ha dato fastidio. Quindi voi dite Verdi e io rispondo in generale: guardate che a volte un giocatore non lo riesci a prendere perché la sua società non ha fatto gli acquisti che doveva fare e dunque non lo libera”. Lo dice il presidente del Torino Urbano Cairo in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Quando gli chiedono se sta aspettando che il Napoli prenda Lozano, Cairo ride e ribadisce: “Ma non sto parlando di Verdi, ripeto, sto dicendo in generale”.