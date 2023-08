Cajuste e la statistica che spiega perché il Napoli l'ha acquistato

Il Napoli ha portato a casa un rinforzo per il centrocampo: Lens Cajuste, mediano classe ’99 dello Stade de Reims

Il Napoli ha portato a casa un rinforzo per il centrocampo: Lens Cajuste, mediano classe ’99 dello Stade de Reims, pagato circa 12 milioni di euro. Cajuste è il profilo scelto per rafforzare la fisicità del centrocampo, con caratteristiche simili a quelle di Anguissa, in Ligue 1 ha vinto il 50% dei duelli. Può giocare anche davanti alla difesa, è passato per la florida scuola del Midtyjlland. È figlio di madre svedese e padre americano-haitiano, ha trascorso una parte dell’infanzia con la famiglia in Cina. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.