Calciomercato concluso? Non per gli svincolati. I migliori 20: De Gea, Soriano e...

© foto di www.imagephotoagency.it

Ieri sera alle ore 20.00 s'è ufficialmente concluso il calciomercato in Italia. Fino al prossimo 25 febbraio sarà però ancora possibile ingaggiare calciatori svincolati: è ciò che ha fatto stamattina la Salernitana annunciando l'ingaggio di Jerome Boateng, è ciò che conta di fare già nelle prossime ore l'Hellas Verona chiudendo l'accordo con Kostas Manolas. Il greco fa parte della lista degli svincolati ma ancora per poco. E non solo lui: Jesse Lingard - altro grande svincolato di lusso - sarà senza contratto ancora per poco visto che è atteso lunedì in Corea del Sud per firmare col Seoul FC.

Detto però di Manolas e Lingard: chi c'è ancora sul mercato? Lo svincolato più importante è senza dubbio il portiere spagnolo David De Gea: 33 anni, 45 presenze con la nazionale spagnola, è fermo dalla scorsa estate dopo la scadenza del contratto col Manchester United. Cerca squadra anche Josef Martinez, uno dei migliori calciatori della MLS degli ultimi anni che in Italia abbiamo già conosciuto avendo vestito - prima del trasferimento negli States - la maglia del Torino. Ma dagli Stati Uniti, dopo buone stagioni, possono approdare in Europa da svincolati anche calciatori come Jamiro Monteiro, Carlos Vela o il nazionale statunitense Kellyn Acosta.

Tornando in Europa, cerca squadra il portoghese Xeka, lo scorso anno frenato al Rennes da un infortunio alla caviglia. Anwar El Ghazi, scaricato dal Mainz per aver preso posizione sulla guerra israelo-palestinese, è stato uno dei tantissimi nomi valutati dalla Lazio a gennaio. Sono senza contratto dopo le avventure esotiche gli spagnoli Santi Mina e Juan Mata, così come (ma solo dalla Spagna non si sono mossi) José Campaña e Aleix Vidal.

Anche uno sguardo al Sud America: era considerato un astro nascente ma è attualmente svincolato l'ex Santos Renyer. Sono senza contratto anche i suoi connazionale Leandro Damião (calciatore emigrato in Giappone negli ultimi anni) e Dalbert, ex terzino di Inter e Cagliari. Cercano squadra, inoltre, Yann M'Vila, Rodrigo Caio e Bruno Locadia.

E gli italiani?

Lo svincolato più interessante è il centrocampista Roberto Soriano, ma cerca squadra anche l'ex Fiorentina Marco Benassi. Stefano Okaka, infine, è un'idea per la Sampdoria.