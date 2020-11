Calhanoglu, rinnovo col Milan complicatissimo: Napoli e altri due club vigili

Per quanto riguarda la situazione rinnovi in casa Milan, Sportmediaset sottolinea come la dirigenza rossonera sia al lavoro sia per Donnarumma che Hakan Calhanoglu. Per il turco, in particolare, la situazione è resa difficile dalle alte richieste del giocatore. Alla finestra per il 10 rossonero, secondo l'emittente, ci sono Atletico Madrid, Inter e anche il Napoli.