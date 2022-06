Callejon a fine contratto con i viola: non c'è solo il Getafe sull'ex Napoli

Il Getafe lo aveva provato a prendere nel 2020 prima che scegliesse di restare in Serie A per firmare con il club fiorentino.

Secondo quanto riportato da El Chiringuito in Spagna, José Callejon, che a giorni lascerà la Fiorentina perché al termine del proprio contratto con i viola, è stato proposto all'Espanyol, squadra dove ha già giocato per due stagioni in passato. Il club catalano sarebbe interessato all'esterno, esattamente come il Getafe che lo aveva provato a prendere nel 2020 prima che scegliesse di restare in Serie A per firmare con il club fiorentino.