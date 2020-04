Callejon ai saluti: tornerà in patria, due club se lo contendono

Sembrano non esserci più dubbi: José Maria Callejon lascerà il Napoli a fine stagione. Il rinnovo tarda ad arrivare e il suo destino sembra già deciso. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che, salvo sorprese, lo spagnolo chiuderà la carriera in patria. Callejon piace al Valencia e al Siviglia ma, spiega il quotidiano, il primo club è quello al momento in vantaggio per convincerlo non appena scadrà il suo attuale contratto col Napoli.