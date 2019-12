Callejon come Mertens: offerto biennale alle cifre attuali, ma la Cina lo stuzzica

Contratto in scadenza a giugno 2020, José Maria Callejon potrebbe lasciare il Napoli dopo ben sette anni in azzurro. Stando a quanto riferito dall'edizione odierna de Il Mattino, il rinnovo dello spagnolo sarebbe una priorità per il club partenopeo, ma la trattativa è complicata e le parti restano distanti. Al giocatore sarebbe stato offerto un prolungamento di altri due anni alle stesse cifre attuali, come per Mertens. L'ex Real Madrid sta riflettendo, tenendo conto anche delle offerte che arrivano. Tipo quelle provenienti dalla Cina, una esperienza che per Callejon potrebbe essere allettante, secondo il quotidiano.