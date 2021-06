Callejon delude alla Fiorentina, ora il futuro è in bilico: primo incontro con l'agente

In casa Fiorentina è andato in scena oggi un incontro tra l'agente di Jose Maria Callejon, Alessandro Moggi, e la dirigenza viola, nel quale si è parlato di quello che potrebbe essere il futuro dell'esterno spagnolo, ancora sotto contratto con i gigliati. Ancora troppo presto per capire se l'ex Napoli resterà a Firenze, ma i primi passi sono stati comunque mossi. A riportarlo è FirenzeViola.it.