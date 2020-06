Callejon, la copertura assicurativa costerà un quarto dello stipendio. E per il futuro l'addio non è scontato

Josè Callejon resterà fino ad agosto con un’ulteriore copertura assicurativa per completare la stagione, senza stipendi aggiuntivi o bonus extra, scrive il Corriere del Mezzogiorno raccontando che la firma del modulo federale che estende il contratto fino al 31 agosto avverrà prima della partita contro la Spal. Lo spagnolo dunque parteciperà al finale di campionato, alla trasferta di Barcellona, ed avrà una copertura assicurativa che costerà al club circa un quarto del suo stipendio mensile. Fondamentale il lavoro di mediazione di Gattuso e Giuntoli con il suo agente Quilon. In vista del futuro, invece, Callejon non ha ancora sottoscritto accordi con altre squadre per la prossima stagione, lo scenario dell’addio è il più probabile ma nulla è scontato.