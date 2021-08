Callejon, ritorno in patria? Il Getafe fa sul serio: intensificati i contatti con Quilon

Dalla Spagna all'Italia, ormai otto anni fa, e dall'Italia alla Spagna adesso? José Maria Callejon potrebbe tornare in patria e salutare la Fiorentina appena un anno dopo il suo arrivo. Secondo Marca, il Getafe ha intensificato i contatti con Manuel Garcia Quilon, agente dell'ex Napoli, ma il nodo resta l'ingaggio. In viola l'esterno offensivo andaluso guadagna circa 2 milioni di euro e dal Getafe sarebbe arrivata una proposta non molto inferiore rispetto al suo attuale stipendio. La palla ora passa a Callejon: se accetta, il club madrileno si muoverà per trattare con la Fiorentina.