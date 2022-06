Callejon saluta la Serie A: firmerà un contratto biennale con una squadra spagnola

Ultime settimane da tesserato della Fiorentina per Josè Maria Callejon, che dal primo luglio tornerà a giocare in Spagna.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ultime settimane da tesserato della Fiorentina per Josè Maria Callejon, che dal primo luglio tornerà a giocare in Spagna. Come conferma La Nazione, infatti, la trattativa con il Getafe sta procedendo e il giocatore firmerà un contratto biennale. Probabile inoltre - si legge - che il classe '87 torni comunque a luglio a Firenze per salutare quelli che ormai si apprestano a diventare ex compagni di squadra.