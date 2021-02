Callejon, sfuma il Granada: ora è un club di Serie A a provare a strapparlo alla Fiorentina

Punto sulle possibili uscite sul fronte mercato nell'ultimo giorno di trattative direttamente dalle pagine de La Repubblica (ed. Firenze): come spiega il quotidiano, per Callejon si era fatto timidamente vivo il Granada, che già lo aveva cercato prima che lo spagnolo decidesse di firmare un biennale con la Fiorentina. Magari a fine stagione potrebbe tornare ad essere una possibilità. Come riportato da Sky Sport, invece, in quest'ultimo giorno di mercato è il Parma a provarci: trattativa avviata con la Viola.