Callejon verso il ritorno in Italia: ritroverà il Napoli, ma da avversario

José Maria Callejon è in attesa di conoscere il suo futuro. Scaduto il contratto col Napoli, lo spagnolo si è svincolato e ora sta riflettendo sul domani. Tra le proposte, oltre a quelle spagnole, l'ex Real sarebbe intrigato dall'Italia, da un possibile ritorno in Serie A. Oltre alla Fiorentina, che lo avrebbe bloccato per rimpiazzare Chiesa destinato alla Juve, su Callejon c'è anche il Milan, che ha pensato a lui. Ora la squadra più vicina è quella di Commisso. Da escludere l'ipotesi di un ritorno in azzurro.