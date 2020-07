Callejon verso l'addio: c'è il Villarreal dove ritroverebbe l'amico Albiol

Ai titoli di coda l'esperienza napoletana di José Callejon. Lo spagnolo andrà via a parametro zero e - riferisce quest'oggi il quotidiano Repubblica - sul classe '87 c'è l'interesse del Villarreal, dove lo accoglierebbe a braccia aperte un altro ex azzurro, Raul Albiol. Per sostituirlo il Napoli valuta la pista Boga e c’è sempre Cengiz Under che è in uscita dalla Roma e che viene valutato circa 25mln di euro.