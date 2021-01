Cambia squadra il 2000 azzurro Mezzoni: all'apertura del mercato lascerà la Feralpisalò per avere più spazio

La Pro Vercelli è al lavoro per Francesco Mezzoni, terzino classe 2000 attualmente in prestito alla Feralpisalò dal Napoli: secondo quanto raccolto da TuttoC.com il club delle Bianche Casacche è in fase di chiusura per lo sbarco in Piemonte del giovane in prestito secco. Si attende quindi solo l'ufficialità dell'operazione al momento dell'apertura della prossima sessione di mercato.