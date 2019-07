Canale8 - Oggi Giuntoli volerà a Parigi! Corbo: "Va a vendere Allan!", Caiazza: "E se parlasse di Insigne?"

Retroscena di mercato svelato a Canale 8 alla trasmissione Ne Parliamo da Dimaro dal giornalista Antonio Corbo: "C'è un volo prenotato, mi risulta da un controllo che ho fatto agli aeroporti, anzi sono due posti bloccati dalla Filmauro per la tratta Milano-Parigi. Secondo me Giuntoli va a vendere Allan".

Salvatore Caiazza aggiunge: "Sappiamo attraverso fonti certe che domani (stamattina per noi) Giuntoli va a Parigi. Bisogna capire perché ci va: forse per trattare con qualcuno che gli ha dato appuntamento a Parigi o semplicemente per uno scalo? Non sappiamo per quale giocatore, forse per Pèpè o per James? Di sicuro raggiungerà la capitale francese. Vuoi vedere incontra qualcuno per parlare di Insigne? ha concluso.