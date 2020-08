Candreva, il rumors non trova conferme. Pedullà: "Il Napoli non cerca esterni da 3-5-2"

Non trova conferme il nome di Antonio Candreva, evidentemente proposto al Napoli ma che non è interessato, lanciato ieri da alcuni organi di informazione. Un'indicazione è arrivata anche da Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, con un tweet sugli esterni cercati dal Napoli: "Il Napoli prende esterni da 4-3-3 o da 4-2-3-1, non da 3-5-2. E Under sarebbe perfetto". Il giornalista ha anche ribadito come Boga, oltre al romanista, sia nel mirino del Napoli.