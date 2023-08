Cantiere Frosinone verso il Napoli, Angelozzi: "Abbiamo un solo centrale, necessità in ogni ruolo"

Il dt del Frosinone Calcio Guido Angelozzi ha risposto ad alcune domande sul mercato.

A margine delle conferenze stampa di presentazione dei due nuovi acquisti Marvin Cuni e Marco Brescianini, il dt del Frosinone Calcio Guido Angelozzi ha risposto ad alcune domande sul mercato. Ecco alcuni stralci riportati da Tuttofrosinone.com

Direttore a che punto siamo col mercato del Frosinone?

"Io sono venuto qui oggi per spiegare un po’ la situazione. Siamo ancora un cantiere aperto, devo fare delle uscite e delle entrate. E' uscito il nome di Agoumè ma è cosa di un mese fa. E' vero che stato cercato ad inizio mercato non ora. Il procuratore mi ha detto che preferisce andare all’estero a giocare e di conseguenza ho lasciato stare. Mi conoscete chi vuole venire viene come è successo con Marco (Brescianini, ndr). Con lui abbiamo aspettato una settimana perché era in vacanza ma già mi aveva dato la sua disponibilità. Personalmente l’avevo cercato già tre anni fa poi non si fece nulla. L’anno dopo lo volevo nuovamente ma il Milan si accordò col Monza mentre l’anno scorso l’ho cercato meno. Quest’anno ho chiesto informazioni ad un mio amico per capire se fosse migliorato. Lui sta facendo un percorso di crescita e lo vedrete. Sono onesto, devo prendere 4-5 calciatori, ci sto lavorando. Poi a fronte delle uscite arriveranno anche altri. Non so di preciso quando arriveranno ma sò che arriveranno i calciatori di cui abbiamo bisogno".

Che tipo di mercato è questo con l'Arabia che promette milioni?

"Mercato deviato, tanti calciatori pensano di andare a cercare l’America. 5-6 anni fa era accaduto con il campionato cinese e anche lì il mercato si è alterato. Noi stiamo provando a fare un calcio sostenibile però non dobbiamo avere pressione e devo dare atto a voi di non metterla. L’importante è non fare guai economici come accaduto in passato. La famiglia Stirpe non deve vendere le proprie proprietà per il calcio. Tutte le società in Europa sono indebitate, anche le più grandi e noi non dobbiamo esserlo"

Ruoli da coprire?

"Quasi tutti i ruoli sono da coprire. Sicuramente devo prendere dei difensori centrali, ne abbiamo solamente uno e un altro che l'anno scorso il mister faceva giocare terzino. Al momento devo coprire quel reparto perchè c'è solo Romagnoli. Szyminski è in uscita e Kalaj ha un problema fisico, ci vorrà tempo per recuperarlo"

Logan Costa il rinforzo per la difesa?

"Costa lo seguiamo, come seguiamo altri. Ultimamente abbiamo fatto una proposta al Tolosa ma lo ha tolto dal mercato. Per venderlo ha chiesto una cifra fuori portata, non solo del Frosinone ma di tante società"

Si è parlato tanto di Defrel, possibile un suo arrivo?

"Defrel mai trattato perché è impossibile. E' un calciatore che presi io al Sassuolo dal Cesena per 7 milioni. L'ho venduto io alla Roma per 21 milioni e poi l'abbiamo ripreso dopo un paio di anni per 12-13 milioni. Ha giocato la Champions League, immaginate quanto guadagna. Non è possibile, è fuori dalla nostra portata. Se viviamo la realtà siamo tutti sereni e pacifici. L’unica cosa possibile è che il Sassuolo ce lo paga e noi lo facciamo giocare (ride, ndr)

Cerofolini il portiere che arriverà?

"Si è vero, lo stiamo seguendo. Lui come Fiorillo della Salernitana. Anche il portiere è importante perchè abbiamo solo Turati e Palmisani"