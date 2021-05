Caos Inter per il post Conte: Sarri costa troppo, Conceiçao non convince

Nicolò Schira, esperto di mercato de Il Giornale, ha dato le ultime sulla panchina dell'Inter dopo l'addio di Antonio Conte tramite il suo account Twitter: "Su Sarri emergono perplessità di Suning su costi (stipendio da €6M annui al Chelsea e Juve) e adattabilità alla rosa dell’Inter (pochi elementi idonei al suo 4-3-3). Conceicao non ha mai allenato in Italia. Nel casting per la panca restano stabili Fonseca e Mihajlovic".

Su #Sarri emergono perplessità di #Suning su costi (stipendio da €6M annui al Chelsea e Juve) e adattabilità alla rosa dell’#Inter (pochi elementi idonei al suo 4-3-3). #Conceicao non ha mai allenato in Italia. Nel casting per la panca restano stabili #Fonseca e #Mihajlovic — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 27, 2021