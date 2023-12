Caprile-Empoli, avventura già ai titoli di coda: il Napoli può girarlo al Bari a gennaio

E’ già ai titoli di coda l’avventura di Elia Caprile all’Empoli?

© foto di www.imagephotoagency.it

Sul Corriere dello Sport di oggi si legge un articolo dedicato alle gerarchie della porta dell'Empoli, con conseguenze che saranno visibili a partire già dal mercato di gennaio in arrivo. Il quotidiano spiega che Ertrit Berisha, arrivato a fine estate con i gradi di "titolare momentaneo" in assenza di quello che doveva essere il numero uno designato in origine, ormai è diventato un inamovibile della porta.

E questo ricade a cascata su Elia Caprile, arrivato in prestito dal Napoli dopo l'acquisto estivo dal Bari e sulla carta il portiere dei toscani in questa annata. Poi un infortunio lo ha tolto dal campo, Berisha ha sfruttato l'occasione e dietro di lui sta scalpitando anche Samuele Perisan. A gennaio, scrive il quotidiano, Caprile potrebbe anche tornare a Bari in prestito per poi rientrare ad essere del Napoli all'inizio della stagione prossima.