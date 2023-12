Caprile non si muove da Empoli, l'agente smentisce una sua partenza a gennaio

In casa Empoli le uscite riguarderanno esclusivamente calciatori scontenti o che non hanno avuto spazio in questa prima parte di stagione.

Viene naturale pensare ad Elia Caprile, portiere di proprietà del Napoli arrivato in estate per essere titolare e finito alle spalle di Berisha dopo le prime presenze e l'infortunio che lo ha privato di tanti mesi di allenamenti sul campo.

Tuttavia, il suo agente Graziano Battististini recentemente ha voluto smentire una sua partenza a gennaio: “Credo che per provare a raggiungere obiettivi importanti bisogna essere pronti a tutto. L’infortunio ha determinato alcune situazioni momentanee, ma è determinato a dimostrare che la scelta fatta in estate è giusta. Sta battagliando per mostrare il proprio valore dopo una partenza ad handicap, ma le difficoltà sono una palestra di vita e nelle difficoltà si cresce”.