Caravello rivela su Kulusevksi: "Napoli in lotta per prenderlo già a gennaio"

Uno dei gioielli che più si è messo in mostra in questa prima parte di campionato è sicuramente l'esterno offensivo del Parma Dejan Kulusevski. Il giocatore è in prestito dall'Atalanta e su di lui sono finiti gli occhi di mezza Europa. Il procuratore sportivo Danilo Caravello a Radio Sportiva ha rivelato che sul giocatore c'è anche il Napoli: "Inter, Juventus e Napoli stanno facendo a gara per assicurarselo già a gennaio, ma non sarà semplice vincere la resistenza del Parma".