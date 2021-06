Carnevali su Boga: "Non penso che resterà con noi. Atalanta? Abbiamo tante richieste"

Jeremie Boga, esterno del Sassuolo, dopo gli ottimi campionati in neroverde potrebbe lasciare il club emiliano. Di lui, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, alla cerimonia di apertura del calciomercato a Rimini: "Per Boga abbiamo diverse richieste. Atalanta? Lui ha fatto bene a correggere il tiro, il giocatore che fa certi tipi di richieste non coincide con il nostro modo di comunicare. Io credo che resterà con noi anche il prossimo anno”.