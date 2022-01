Casale corteggiato da Napoli e Milan per l'anno prossimo, ma c'è un altro club in pole

Nicolò Casale non approderà alla Lazio in queste ultime ore di mercato. Come riferito dal Corriere dello Sport, però, Claudio Lotito ne sta parlando con l'Hellas Verona in vista della sessione estiva. La volontà del presidente biancoceleste, consapevole che il centrale gialloblù è corteggiato anche da Napoli e Milan, è quella di bloccarlo ora per l'anno prossimo, in modo da bruciare la concorrenza.