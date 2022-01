Casale visionato da Giuntoli, ma ora c'è un altro club di A in pole position

Nicolò Casale da Negrar, figlio della gavetta che lo ha portato a giocare a Prato, Sudtirol e non solo, è una delle grandi rivelazioni della stagione dell'Hellas Verona. Il club di Maurizio Setti non lo ha mai voluto mollare: quattro anni di prestiti, in giro per l'Italia, perché il club del ds Tony D'Amico ha sempre creduto nelle potenzialità del classe '98 cresciuto proprio nel settore giovanile scaligero. 21 presenze in questa Serie A, dopo l'annata di Empoli, con Igor Tudor ha trovato la dimensione tecnico-tattica perfetta ma la sensazione è che davanti a una maxi offerta sia difficile resistere per l'Hellas.

Lazio, Napoli e non solo.

Mentre il Napoli lo ha visionato di recente col ds Cristiano Giuntoli ed è anche nella shortlist del Milan, chi sta facendo le cose sul serio è la Lazio. La storia è sempre la stessa: l'indice di liquidità non sta permettendo ai biancocelesti di fare innesti e serve prima cedere uno tra Manuel Lazzari e Vedat Muriqi, o magari entrambi, per poi comprare un giocatore. La priorità assoluta è al difensore centrale e Casale è il primo della lista. Il Verona fa capire di non volersene privare ma dipenderà da quanto cash sarà disposto a mettere sul piatto Lotito. Già a gennaio. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.