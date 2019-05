Caso Hamsik anche al Real, Florentino: "Ramos vuole andare in Cina, ma non partirà gratis!"

Florentino Perez ha rilasciato una lunga intervista a Onda Cero in Spagna, svelando la volontà del capitano Sergio Ramos di trasferirsi in Cina. "Ramos è venuto col suo agente nel mio ufficio. Mi ha chiesto di andare via gratuitamente ma i trasferimenti con la Cina sono complicati. Gli ho detto che non lasceremo andare il nostro capitano gratis, sarebbe un addio terribile. Lo faremo partire solo con la clausola".

Sulle offerte ricevute. "Non abbiamo ricevuto proposte per Bale, solo dalla Cina per Ramos. Stiamo parlando di chi cedere, di chi vendere e di chi prendere".

Su Hazard. "Come potrei parlare di un giocatore che domani si gioca l'Europa League? Non nego che abbiamo provato più volte a portarlo a Madrid ma ancora non ci siamo riusciti".