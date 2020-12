Caso Milik, Pedullà: "Un disastro! ADL non lo regala, scelte del polacco indecorose"

Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha dato le ultime sul caso Milik ai microfoni di Canale 8 nel corso della trasmissione 'Ne parliamo il lunedì': "La situazione di Milik è un disastro, nessuno ti darà più di 10 mln, più vai avanti e più arrivi vicino a febbraio. De Laurentiis non lo regala, questa è una giusta questione di principio. Milik ha rifiutato offerte anche in maniera indecorosa, come i 4 mln della Fiorentina, ora è giusto che decida il Napoli. E' una storia difficile da decifrare".